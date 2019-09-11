Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Во вторник, 10 сентября 2019 года, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +26,8 градусов. Эта отметка стала второй за всю историю метеорологических наблюдений в городе, после экстремально теплого 10 сентября 1883 года, когда температура достигала +27,1 градуса.

Сфинкс на Университетской набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Такие данные сообщили 11 сентября в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Средняя температура первой декады сентября 2019 года в Петербурге составила +17,6 градусов. «Такое теплое начало месяца входит в пятерку самых жарких лет за весь ряд наблюдений», — отметили синоптики.

Пока что рекордно теплой для города на Неве остается первая декада сентября 1938 года, со средней температурой воздуха +19,8 градусов.

В среду, 11 сентября, в Петербурге уже прохладней, чем днем ранее. Температура воздуха днем +21…+23 градуса.

Добавим, что в конце августа погода в Петербурге повторила температурный рекорд августа 1942 года.

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