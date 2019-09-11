Москва, , 11:00 — REGNUM Продюсер Андрей Загорский возобновит съемки фильма-биографии о трагически умершей певицы Юлии Началовой, такой комментарий дал сам продюсер изданию Nation News.

Идея фильма созрела у Загорского еще в марте 2019, после скоропостижной смерти Юлии, но тогда она встретила непонимание и протест у семьи певицы.

По словам самого Андрея Загорского, в ближайшее время он возобновляет съемки фильма «Буду рядом». Он считает, что прошедшие 6 месяцев с момента ухода певицы, позволили близким Юлии все переосмыслить и они готовы к конструктивному диалогу.

Продюсер утверждает, что уже готов трейлер, осталось только договориться с родственниками звезды об использовании авторского музыкального контента. Выпустить трейлер планируется сразу после вступления родителей Юлии в права наследства. В съемках фильма задействована Валентина Талызина, которая сыграет мать певицы.

В начале марта 2019 года Юлия Началова натерла ногу, после чего на фоне попавшей инфекции и сопутствующих заболеваний, у нее развилась гангрена. Певицу сначала ввели в искусственную кому, но из-за резвившегося сепсиса сердце певицы не выдержало. Юлия умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет.