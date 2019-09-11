Балтимор, США, , 10:53 — REGNUM Разработчики из Firaxis Games выпустили режим «Королевская битва» для глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VI. Об этом 10 сентября сообщила официальная страница игры в Steam.

Новый режим называется «Красная смерть». В нём игрокам предстоит взять на себя управление одной из новых постапокалиптических фракций (мутанты, пираты, культисты и т.п.) и добиться звания «последнего выжившего».

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Напомним, релиз Sid Meier’s Civilization VI состоялся 21 октября 2016 года. В этой глобальной стратегии игроки должны развивать свою цивилизацию в течение нескольких игровых веков.

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