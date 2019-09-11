Додома, , 16:19 — REGNUM Использование бутылок с водой и пластиковых стаканчиков более одного раза может представлять опасность для здоровья человека, предупреждают танзанийские специалисты.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, об этом сообщил в городе Дар-эс-Саламе директор по обучению, исследованиям и статистике Управления по вопросам безопасности труда и охраны здоровья Танзании Джошуа Матико во время выступления перед членами Танзанийского форума журналистов.

«Использование бутылок с водой более одного раза опасно для здоровья человека. Бутылки, которые мы используем в быту, нельзя использовать более одного раза. К примеру, есть люди, использующие их для хранения воды, молока в холодильниках. Это может быть опасно для здоровья, если вы используете бутылки в очередной раз, появляется риск заболеть раком», — отметил Матико.

«Однако есть люди, любящие также использовать пластиковые стаканчики. Если вы внимательно посмотрите на них, заполнив их чем-нибудь горячим, то заметите, что в случае их длительного использования, они выделяют особые волокна, а это означает, что пластик стаканчика начинает процесс плавления, за которым следует выделение токсинов. Впоследствии люди употребляют это и токсины попадают в организм», — добавил он.

«…даже стулья, на которых сидят журналисты здесь, представляют опасность для здоровья» — заметил директор Управления.

«Многие из нас не забывают смотреть на состав напитка, но нам все равно, в каком пластике хранится содержимое бутылки. Типы пластмасс определяются с помощью так называемого идентификационного кода смолы.

В каждом пластике вы найдете треугольник с цифрами от одного до семи в середине и словами вроде PET, HDPE, PVC. Этот знак говорит вам о том, какой тип пластика был использован. Он, как правило, помещен на дне бутылки или упаковки.

Если говорить вкратце, то желательно избегать типов пластика 3, 7 и 6. В то же время типы 1, 2, 4 и 5 безопасны, хотя следует избегать воздействия высоких температур и солнечного света», — подчеркнул Матико.

Хуссейн Мохаммед, лектор и исследователь в Медицинском университете Мухимбили, также заявил, что пластик оказывает большое влияние на здоровье человека.

«Проблема в том, что воздействие пластика на организм человека проявляется лишь по истечении долгого периода времени», — сказал он.

По его словам, пластик может стать причиной возникновения рака, заболеваний дыхательной системы и привести к проблемам, связанным с репродуктивной системой.

Также Мохаммед рассказал, что мы не можем сказать о прямой связи заболеваний с использованием пластика, однако, согласно проведенным исследованиям, пластик оказывает большое пагубное влияние, которое и могло стать причиной тех или иных заболеваний.