Барнаул, 11 сентября 2019, 10:49 — REGNUM Две сложнейших операции жителям Алтайского края проведут кардиохирурги в рамках научно-практической конференции с мастер-классом «Миниинвазивная хирургия», сообщает 11 сентября пресс-служба Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).

Миниинвазивную коррекцию порока клапана и реваскуляризацию миокарда по методике «работающее сердце» выполнит хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Астрахань) Игорь Чернов. Ассистировать астраханскому хирургу будут врачи алтайского кардиоцентра, которые смогут в дальнейшем проводить такие операции самостоятельно.

«Уникальность обеих операций заключается в замене травматичного доступа, предполагающего рассечение грудины, на миниинвазивный или мини-доступ. Ключевыми преимуществами такого метода являются более быстрая реабилитация и уменьшение послеоперационных осложнений у пациентов. Еще один плюс проведения операции на «работающем сердце» — минимизация повреждений головного мозга, которое возникает у больных при проведении искусственного кровообращения».
Д.м.н., проф., профессор кафедры факультетской хирургии имени профессора И.И. Неймарка, госпитальной хирургии АГМУ Николай Хорев

Операции запланированы на 19 сентября. Отмечается, что предшествовать их проведению будет детальный клинический разбор пациентов.

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