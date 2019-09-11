Барнаул, , 10:49 — REGNUM Две сложнейших операции жителям Алтайского края проведут кардиохирурги в рамках научно-практической конференции с мастер-классом «Миниинвазивная хирургия», сообщает 11 сентября пресс-служба Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).

Миниинвазивную коррекцию порока клапана и реваскуляризацию миокарда по методике «работающее сердце» выполнит хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Астрахань) Игорь Чернов. Ассистировать астраханскому хирургу будут врачи алтайского кардиоцентра, которые смогут в дальнейшем проводить такие операции самостоятельно.

Д.м.н., проф., профессор кафедры факультетской хирургии имени профессора И.И. Неймарка, госпитальной хирургии АГМУ Николай Хорев «Уникальность обеих операций заключается в замене травматичного доступа, предполагающего рассечение грудины, на миниинвазивный или мини-доступ. Ключевыми преимуществами такого метода являются более быстрая реабилитация и уменьшение послеоперационных осложнений у пациентов. Еще один плюс проведения операции на «работающем сердце» — минимизация повреждений головного мозга, которое возникает у больных при проведении искусственного кровообращения».

Операции запланированы на 19 сентября. Отмечается, что предшествовать их проведению будет детальный клинический разбор пациентов.

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