Барнаул, 11 сентября 2019, 10:49 — REGNUM Две сложнейших операции жителям Алтайского края проведут кардиохирурги в рамках научно-практической конференции с мастер-классом «Миниинвазивная хирургия», сообщает 11 сентября пресс-служба Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).
Миниинвазивную коррекцию порока клапана и реваскуляризацию миокарда по методике «работающее сердце» выполнит хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Астрахань) Игорь Чернов. Ассистировать астраханскому хирургу будут врачи алтайского кардиоцентра, которые смогут в дальнейшем проводить такие операции самостоятельно.
Операции запланированы на 19 сентября. Отмечается, что предшествовать их проведению будет детальный клинический разбор пациентов.
Читайте также: Российские кардиохирурги начали применять японскую методику Озаки