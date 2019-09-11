Москва, , 10:45 — REGNUM Уголовное дело «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова о многомиллионном хищении может быть возвращено в прокуратуру. На этом настаивает суд.

Читайте также: Суд объяснил причину освобождения Серебренникова под подписку о невыезде

Как пояснила на сегодняшнем заседании в Мещанском районном суде Москвы, 11 сентября, судья Ирина Аккуратова, в обвинительном заключении по делу не были устранены допущенные нарушения, сообщает «Коммерсантъ».

»Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела», — уточнила Аккуратова.

Также по теме: Суд начал рассматривать дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года было возбуждено уголовно дело о хищении 133 млн, выделенных в 2011—2014 годах Министерством культуры России на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта «Платформа». Фигурантами по нему проходят режиссёр Кирилл Серебренников, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин, директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум, а также бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Екатерина Воронова.

Напомним, 8 апреля 2019 года режиссёр Кирилл Серебренников по решению Московского городского суда был отпущен из-под домашнего ареста. Меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: Серебренников поделился творческими планами на будущее