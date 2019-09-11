* Лашкаре-Тайба — запрещённая в России организация

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:43 — REGNUM Полиция индийского Джамму и Кашмира задержала восемь террористов из террористической организации Лашкаре-Тайба (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Члены террористической организации были арестованы за развешивание пропагандистских плакатов в городе Сопор, округ Барамула. Данные плакаты содержали угрозы расправы над местными жителями, если те будут покидать свои дома, ходить на работу, посещать государственные учреждения, в том числе больницы и школы.

Комиссар полиции Кашмира Дилбаг Сингх подчеркнул, что террористические ячейки региона ведут активную пропагандистскую работу, оказывая давление на местное население и не допуская окончательной нормализации обстановки. Боевики также проводят карательные операции против тех, кто смеет ослушаться их приказов. Дилбаг Сингх заявил, что полиция Кашмира ведет успешные мероприятия по изоляции и нейтрализации подобных террористических ячеек.