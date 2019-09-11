Мурманск, , 10:42 — REGNUM Мурманский визовый центр приступил к оформлению литовских Шенгенских виз.

Как сообщили ИА REGNUM в визовом центре, документы на получение визы начали принимать всего несколько дней назад, первые обладатели литовского «пропуска» в Европу появятся не раньше, чем через две недели.

Как сообщает TV21, для журналиста Ивана Герасимова, пожелавшего получить литовский Шенген, подача документов оказалась делом непростым — для того, чтобы правильно заполнить все бланки, обивать пороги визового центра ему пришлось несколько дней.

«Так как литовская виза первый раз делается в Мурманске, то не знали, как правильно составить документы. Я горд за себя, что в течение трёх дней и потратив два с половиной часа, мы всё-таки это сделали, я сдал эти документы. И я был первым человеком, как мне сказали, в Мурманске. Главное, чтобы я не стал первым человеком, который не получил эту визу в Мурманске», — заявил Герасимов в интервью телеканалу.