Оренбург, , 10:40 — REGNUM В оренбургской области почти 3,5 тыс. водителей, которые имеют разного рода долги, стали пешеходами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В ведомстве отметили, что такая мера, как ограничение в праве управления транспортным средством, применяется к автовладельцам, имеющим долги, например, по алиментам, штрафам, по возмещению вреда или имущественного ущерба.

Львиную долю среди водителей, ставших пешеходами, составляют должники-алиментщики. Из 3,5 тыс. человек эта категория составляет 3006 человек.

В результате применения ограничительной меры с должников принудительно взыскано более 80 миллионов рублей.

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