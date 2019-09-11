Новосибирск, , 10:38 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней участницы преступного сообщества. Её будут судить за контрабанду лесоматериалов и хищение почти 260 млн рублей бюджетных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в прокуратуре региона, женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, остальные участники преступного сообщества также установлены. Выяснилось, что семь человек в период с 2009 год по 2017 год на территории Новосибирска, Томской и Иркутской областей, Хакасии, Алтайского и Красноярского краёв заключали от имени подконтрольных фирм фиктивные внешнеэкономические контракты. Используя реквизиты иностранных контрагентов и привлекая иностранцев, они организовали от имени аффилированных юридических лиц экспорт якобы приобретённых на территории России лесоматериалов и их документальное сопровождение. После чего фиктивные документы вместе с налоговыми декларациями предоставлялись в налоговый орган. Таким образом им удалось возместить из бюджета страны налог на добавленную стоимость на сумму свыше 257 млн рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она проходит по нескольким статьям: «Участие в преступном сообществе», «Мошенничество в особо крупном размере», «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», «Контрабанда стратегически важных товаров».