Нью-Дели, 11 сентября 2019, 16:20 — REGNUM Индия заняла четвертое место в мире по числу случаев заболевания малярией и смертельных исходов по причине данной инфекции. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты ВОЗ отметили, что на Индию приходится около 7% всех случаев заболевания малярией в мире. Сообщается, что в целом на южноазиатское государство и еще 14 стран Африки южнее Сахары приходится 80% смертей от указанного заболевания. Первые три места в глобальном рейтинге «малярийных» стран заняли Нигерия (30%), Демократическая Республика Конго (14%) и Буркина-Фасо (7%).
Эксперты Всемирной организации здравоохранения также подчеркнули, что Индия и Нигерия обладают самым низким уровнем обнаружения указанной инфекции. Сообщается, что в этих двух странах врачам удается диагностировать лишь 8% случаев заражения малярией.