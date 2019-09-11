Москва, , 10:30 — REGNUM Судебных приставов могут наделить правом беспрепятственно заходить в квартиры жителей России. Соответствующие изменения в федеральное законодательство предлагает внести Министерство юстиции РФ.

Согласно проекту документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, судебным приставам планируется разрешить принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме для контроля и надзора за самовольными переустройством и перепланировкой, а также надзора за обслуживанием газового оборудования.

В ведомстве пояснили, что указанная мера будет применяться при исполнении судебного акта, выданного по заявлению должностных лиц Госжилнадзора и органа муниципального жилищного контроля.

Поправки начнут действовать с января 2020 года.