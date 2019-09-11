Ереван, , 10:53 — REGNUM В Ереване начался суд над членами военизированной группировки. Об этом 11 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Суд над 10 членами радикальной группировки проходит в суде общей юрисдикции города Еревана Шенгавит под председательством судьи Месропа Макяна.

Отмечается, что 7 июля 2016 года члены националистической группировки захватили здание полка полиции в Ереване. В результате нападения, были убиты трое полицейских.

Весной 2018 года в Армении членов группы освободили под залог. Под арестом остались лишь трое, которые обвиняются в убийстве полицейских.