Самара, , 10:38 — REGNUM Повторный концерт Димы Билана после его скандального выступления в Самаре на Дне города предлагается провести 28 сентября. Об этом сообщил в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн (Единая Россия).

По его словам, сейчас представители певца обсуждают с городскими властями возможность проведения концерта. Предполагается, что концерт будет проходить на площади Куйбышева.

По данным депутата, организаторы назовут концерт «Прости меня, Самара!».

Напомним, что во время своего выступления на Дне города в Самаре Билан вызвал возмущение у жителей и гостей города из-за своего неадекватного поведения на сцене. После скандального выступления певец через социальные сети извинился перед горожанами и пообещал провести в городе новый бесплатный концерт.