Вашингтон, , 10:34 — REGNUM По данным исследования Чикагского совета по глобальным вопросам, 56% граждан США выступают за сохранение военного присутствия в Сирии, об этом 11 сентября сообщает Rudaw.

В целом американцы выступают против интервенций в другие государства, однако, по мнению экспертов, в Сирии совсем иная ситуация.

По данным опросов общественного мнения, 56% респондентов выступили за сохранение или расширение военного присутствия США в Сирии, тогда как 25% высказались за сокращение военного контингента. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. 59 человек.

«Американцы, как правило, будут поддерживать применение силы своими военными в том случае, если считают, что это важно для собственной безопасности страны или ее союзников», — подчеркнула старший научный сотрудник по вопросам общественного мнения Чикагского совета Дина Смелц.

Напомним, вооруженные силы США в Сирии ведут борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако этим не ограничиваются.

Кроме того, военные оказывают поддержку сирийским курдам, которые подвергаются нападениям со стороны Турции.

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