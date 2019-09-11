Анкара, , 10:31 — REGNUM В ходе совместной операции подразделений Национальной разведывательной организации Турции и полиции был задержан боевик Рабочей партии Курдистана, проводивший в провинции Батман сбор сведений для организации теракта с применением самодельных взрывных устройств.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, пресс-служба губернатора провинции заявила, что операция была проведена в координации с местной прокуратурой. По результатам оперативных мероприятий, наряду с непосредственным организатором теракта Ф.Т. были задержаны 2 члена Рабочей партии Курдистана, Н.А и У.Э. Всего было арестовано 8 человек, включая и предполагаемых подельников террористов, сами же боевики были заключены под стражу. Следственные действия в их отношении продолжаются.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.