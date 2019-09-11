Москва, , 11:00 — REGNUM В Москве очистили от самостроя земельный участок на пути Северо-Восточной хорды, сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Освобождённая территория будет задействована под возведение эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станции метро «Владыкино» и «Ботанический сад», эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через р. Яуза, р. Лихоборка. Будет проведено переустройство инженерных сетей и коммуникаций, реконструирована улично-дорожная сеть на участке от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе», — рассказал Ефимов.

Площадь земельного участка превышает 400 кв. метров. Он расположен в границах строительства Северо-Восточной хорды по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 58Д.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал об объектах, которые находились на участке:

«Незаконный складской ангар и металлический кунг контейнерного типа были размещены на улично-дорожной сети самовольно без разрешительной документации. Плата за пользование землей в бюджет города не поступала».