Карачи, Пакистан, , 10:34 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан сформировал особую комиссию, которая должна помочь спасти экономическую столицу страны, многомиллионный Карачи (провинция Синд).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства возглавил первое заседание комиссии, в которую вошли министр планирования и развития Махдум Хусро Бахтияр, министр права Фарох Насим, представитель военных генерал-майор Хайдер Малик и другие видные чиновники. Члены комиссии должны не только найти решения нынешних проблем, но и предложить пути эффективного развития в будущем.

То, что происходит в Карачи, пакистанские СМИ называют «адом». Городу нанесло большой урон наводнение в сезон муссонов, там распространяется лихорадка денге. В довершение всех бед на Карачи обрушились «целые тучи» мух. Спасение экономической столицы в правительстве назвали приоритетом.