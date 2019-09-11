Копенгаген, , 10:12 — REGNUM Министр внутренних дел и социального развития Дании Астрид Краг предложила изменить подход к решению проблемы бездомных и начать усиленно помогать молодым людям уже на той стадии, когда они рискуют лишиться жилья.

«Мы должны помогать им, когда они еще начинают ночевать на диванах у друзей и знакомых и до того, когда дела становятся совсем плохи. Каждый раз, когда молодые парень или девушка оказываются на улице, наше государство всеобщего благоденствия терпит поражение», — заявила министр. В целом же в Дании после многих лет роста числа бездомных как среди молодых, так и среди взрослых, впервые с 2017 года тенденция изменилась, и количество людей, не имеющих крыши над головой, к настоящему моменту сократилось на 20% — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Отчет «Бездомные в Дании 2019», однако, демонстрирует, что, несмотря на снижающееся количество бездомных в целом в стране, их число в небольших городах Дании за последнее время возросло. Бездомные также стали появляться в тех муниципалитетах, где их раньше никогда не было. Астрид Краг заявила о готовности оказывать всяческое содействие тем городам, где эта проблема стоит особенно остро.