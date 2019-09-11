Мельбурн, Австралия, , 11:20 — REGNUM 40-летняя женщина, прилетевшая 30 августа в Мельбурн (Австралия) из Новой Зеландии, госпитализирована с корью. Об этом 11 сентября сообщает агентство Australian Associated Press со ссылкой на информацию Департамента здравоохранения Австралии.

По данным ведомства, женщина вернулась рейсом Air New Zealand из города Окленд, где не так давно произошла вспышка кори.

Напомним, в австралийском штате Виктория за год было зарегистрировано 35 подтвержденных случаев кори. Почти во всех случаях заболевшие люди не прошли иммунизацию, путешествовали за границу или контактировали с приехавшими из-за рубежа.

Главный санитарный врач Виктории Бретт Саттон сообщил, что зафиксировано несколько вспышек кори в США, Азии, Европе и Новой Зеландии.

«Люди, которые планируют зарубежные поездки, должны убедиться, что они получили прививки, сообразно путешествию, включая вакцину MMR (комбинированная вакцина против кори, паратита и краснухи)…», — сказал Саттон.