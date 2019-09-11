Асмэра, , 10:34 — REGNUM Согласно докладу, опубликованному Комитетом по защите журналистов (CPJ) в Нью-Йорке, Эритрея является самой подвергнутой цензуре страной в мире. Список 10 наиболее «зацензурированных» стран основан на исследовании CPJ о тактике цензуры, используемой авторитарными правительствами, начиная от тюремного заключения и репрессивных законов до наблюдения за журналистами и ограничения доступа в Интернет и социальные сети. Северная Корея и Туркменистан занимают второе и третье места в списке соответственно. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство TesfaNews.

В отчете CPJ сказано, что правительство Эритреи закрыло все независимые средства массовой информации в 2001 году. Эритрея является главным «преследователем» журналистов в странах Африки южнее Сахары, по крайней мере 16 оппозиционных журналистов находятся за решеткой по данным на 1 декабря 2018 года; большинство из них были заключены в тюрьму после репрессий 2001 года, и уголовное дело ни одного из них не получило судебного разбирательства. А в соответствии со статьей 19 группы по свободе выражения мнений в законе о печати от 1996 года содержится требование о том, что средства массовой информации Эритреи должны пропагандировать «национальные цели».

CPJ отмечает, что эритрейское государство сохраняет юридическую монополию на вещательные средства массовой информации, а журналисты в отношении государственных средств массовой информации придерживаются редакционной позиции правительства, опасаясь преследований. По данным Международного союза электросвязи США, охват доступа интернета в Эритрее крайне низок — чуть более 1% населения. Пользователи вынуждены посещать интернет-кафе, где их активность в сети легко контролировать.