Аддис-Абеба, , 09:57 — REGNUM Согласно отчету ООН, около 900 миллионов человек в Африке живут в «неоформленных» поселениях, где нет доступа к безопасной питьевой воде и необходимых санитарных условий для жизни. Также у этих людей нет никаких документов, подтверждающих правовой статус их жилищ, или хотя бы договоров аренды. По оценкам, 60−70% африканских семей в городах живут в трущобах. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Capital Ethiopia.

В отчете ООН исследовалось, как использовать огромные потенциальные возможности Африки, возникающие в ходе цифровой революции, для улучшения планирования, строительства и управления городами и населенными пунктами, делая их более экологичными, интеллектуальными и устойчивыми. Директор Африканского центра статистики Оливер Чинганья заявил: «Население Африки должно претерпеть сильные изменения с точки зрения качества жизни и уровня удовлетворения основных потребностей. Сейчас мы имеем большую часть населения континента, которая живет в переполненных, нездоровых и рискованных условиях».

Чинганья добавил, что обсуждения вопроса создания «умных» городов должны проводиться с пониманием того, что только треть африканцев пользуются интернетом и что цифровая инфраструктура в Африке все-таки далека от лучших в мире с точки зрения скорости, объема данных и надежности. Силеши Бекеле из Министерства воды, ирригации и энергетики Эфиопии заявил, что усилия его страны по использованию современных цифровых технологий открывают огромные возможности для повышения эффективности работы министерства. «Мы пытаемся расширить масштабы использования инновационных технологий для изменения качества жизни в городах Эфиопии, но пока у нас это не сильно выходит», — добавил он.