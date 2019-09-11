Кейптаун, , 09:58 — REGNUM Руководство южноафриканской телекомпании SABC уволило троих сотрудников, обвинив их в том, что они якобы намеренно вставили в передачу неправильный фрагмент выступления президента ЮАР Сирилла Рамафосы. Инцидент был назван «саботажем», передает ВВС Africa.

На фрагменте Рамафоса с запинками читает свою заранее заготовленную речь и просит снять другой дубль. Его выступление было посвящено ксенофобным нападениям в стране и убийству молодой женщины, которое вызвало протесты граждан, сообщают журналисты.

Фрагмент, который транслировался SABC, был распространен в социальных сетях и подвергся широкому обсуждению. Некоторые пользователи критиковали Рамафосу, заявляя, что он воспринимает события в стране «несерьезно».

Руководитель отдела новостей SABC Фатисва Магофени сказал, что трансляция была «огромным смущением» для телеканала.

«Правильный клип был подготовлен вовремя, примерно за 45 минут до выхода в эфир, но по какой-то причине кто-то решил изменить фрагмент, никого не предупредив», — заявил Магофени.

«Предварительное расследование показало, что произошедшее было спланировано заранее. Это было продуманное и хорошо скоординированное деяние», — добавил он.