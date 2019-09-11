Вена, , 09:54 — REGNUM Австрийский суд признал мусор на улицах Вены собственностью города и запретил его воровать, пишет газета Kronen Zeitung.

Два суда разбирали дело о принадлежности мусора в связи со взломом мусорных контейнеров в городе. Двое студентов проникли на территорию супермаркета и взяли из контейнеров пять пакетов апельсинов, другие пищевые отходы и три цветочных букета. Прокуратура в своей жалобе ссылалась на закон об обращении с отходами, согласно которому право собственности на отходы от частных домохозяйств и предприятий переходит городу. То есть мусор принадлежит Вене и, стало быть, может быть украден. Мусор переходит в собственность города, когда владелец его выбрасывает.

Оба суда согласились с аргументами прокуратуры и признали «способность мусора быть украденным». Но дело студентов было прекращено из-за незначительности причиненного ими ущерба. Молодых людей оправдали благодаря признанию, «нравственно понятному мотиву действий» и «порядочному образу жизни».

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