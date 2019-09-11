Стокгольм, , 10:30 — REGNUM В Швеции готовятся набирать врачей со всего мира. ОБ этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

В 2020 году врачи, получившие образование заграницей, смогут работать в сфере здравоохранения Швеции. Анализ образовательного уровня иностранных врачей показал, что Швеции не стоит пренебрегать иностранными специалистами в области медицины. Локальная нехватка специалистов будет преодолена благодаря изменению законодательства, которое ранее исключало возможность работы иностранцев в сфере здравоохранения.

В городе Мутала в качестве эксперимента уже начали аттестацию специалистов для их дальнейшей интеграции в шведскую систему здравоохранения.