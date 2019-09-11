Москва, , 09:46 — REGNUM На востоке Монголии установили памятник лётчику-истребителю, дважды герою Советского Союза и участнику боёв на реке Халхин-Гол Сергею Грицевец. Церемония открытия мемориала прошла в сомоне Хэрлэн в аймаке Дорнод 9 сентября.

Как передаёт портал ARD, на открытии присутствовал внук героя Сергей Архангельский.

«Я первый раз в Монголии и очень рад, что монголы до сих пор не забыли героический подвиг моего дедушки и гордятся им», — заявил он.

Как отмечается, Сергей Грицевец был самым результативным «сталинским соколом» к моменту прибытия в Монголию для отражения японской агрессии. Ранее он участвовал в боях в Испании. В ходе боёв на Халхин-Голе летом 1939 года лётчик сбил 12 самолётов противника, а в конце августа того же года получил вторую звезду Героя СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Монголии торжественно отметили 80-летний юбилей победы над японцами. В праздновании принял участие и президент России Владимир Путин.

Ранее в Монголии были установлены памятник маршалу Георгию Жукову, а также воинам Красной армии из Бурятии, погибшим в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году.

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