Хельсинки, , 09:45 — REGNUM Студия Remedy выпустила патч к своей игре Control. Об этом 10 сентября сообщил портал GamesRadar.

Пока что обновление игры доступно владельцам консолей PS4, отмечается, что вскоре оно выйдет для версий игры для ПК и Xbox One. Разработчики исправили некоторые ошибки, ввели новые опции и улучшили производительность. В частности, им удалось уменьшить время загрузки карты, исправить ошибки работы пользовательского интерфейса и исправить проблему, связанную с тем, что игра располагала цель на голове главной героини.

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Релиз Control состоялся 27 августа 2019 года на платформах ПК, Xbox One и PS4. Игра представляет собой мистический шутер от третьего лица. В качестве прототипа главной героини выступила актриса Кортни Хоуп, она также выступила в качестве актера озвучки.

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