Сараево, , 09:45 — REGNUM В Сараево прошел первый в Боснии и Герцеговине гей-парад. Шествие прошло без инцидентов. Об этом сообщает боснийская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Боснии и Герцеговины.

Организаторы мероприятия, Бранко Чулибрк и Лейла Хуремович, обращаясь к собравшимся перед зданием парламента Боснии и Герцеговины, заявили, что они будут продолжать бороться за права сексуальных меньшинств.

«Это борьба за права всех граждан БиГ (Боснии и Герцеговины). Проведение этого шествия должно служить примером защиты прав со стороны государства (обеспечение полицией Сараево защиты участников шествия), и я надеюсь, что они будут защищать нас не только сегодня. У нас были отняты права, и мы обязаны открыто говорить о том, что будем постепенно занимать публичное пространство. Государство обязано гарантировать равенство всем гражданам, включая нас. Смерть фашизму», — сказал Чулибрк.

После него с речью «Гордость» выступила Лейла Хуремович.

«Сегодня мы заявляем, что будем с отвагой бороться за нашу жизнь. Они запирают нас или изгоняют из дома. На работе, если она у нас есть, они заставляют нас молчать. Мы знаем, что эта процессия не изменит общественное сознание, и мы знаем, что еще много людей, которые не смогут рассказать своим близким, кто они такие. Но мы знаем, что эта процессия дает силы и надежду на то, что перемены могут произойти. Пусть свобода и любовь будут везде. Это наша мечта. Мечта без насилия. У нас есть смелость бороться за свою жизнь. Во имя любви, во имя мира, во имя свободы», — сказала Лейла Хуремович.