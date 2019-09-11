Белград, , 09:37 — REGNUM Глава Ассоциации сербов (сербских беженцев) Миодраг Линта, комментируя запрет на въезд делегации армии Сербии хорватскими пограничниками, раскритиковал поведение Загреба. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

На прошлой неделе, хорватские пограничники отказали во въезде на территорию Хорватии сербской военной делегации, которой предстояло принять участие в памятных мероприятиях, посвященным жертвам Второй мировой войны. По словам хорватской стороны, у делегации отсутствовал ряд необходимых документов для въезда в республику.

Линта заявил, что данное решение стало одним из самых скандальных и позорных для Хорватии. Глава Ассоциации сербов также добавил, что отсутствие реакции Брюсселя на данный инцидент демонстрирует его приверженность политике двойных стандартов.