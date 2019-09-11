Пекин, , 09:35 — REGNUM Водохранилище «Три Ущелья» в Китае запустило процесс накопления воды до уровня 175 метров над уровнем моря, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Накопление воды началось с начального уровня 146,73 метра над уровнем моря. Требуется накопить еще 21,3 млрд кубометров воды, чтобы достигнуть цели, сообщили в Чанцзянской комиссии водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов КНР.

В 2019 году водохранилище «Три Ущелья» столкнулось с трудностями в связи с малым притоком воды, большой потребностью в воде вдоль долины реки Янцзы, а также в целом низким уровнем реки в среднем и нижнем течении, сообщили в комиссии.

Водохранилище «Три Ущелья» уже провело 11 подобных накоплений воды с 2008 года и достигало уровня 175 метров на протяжение девять последовательных лет. Электростанция «Три Ущелья» представляет из себя гравитационную плотинную ГЭС, расположенную в провинции Хубэй.