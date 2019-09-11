Москва, , 09:29 — REGNUM Жители России стали лучше понимать, куда обращаться в случае нарушения их прав со стороны банков или страховых компаний, сообщает 11 сентября ТАСС со ссылкой на совместное исследование НАФИ и министерства финансов РФ.

Так, наибольший рост финансовой грамотности населения наблюдается в пилотных регионах — 15 процентных пунктов, до 47% с 2013 по 2019 год. В регионах-участника рост составил 4%, до 44% (с 2015 по 2019 год). В целом по России рост составил 3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, государственный проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется Минфином России с 2011 года, тогда же были определены два пилотных региона: Калининградская и Волгоградская области. Спустя два года участниками проекта также стали Татария, Архангельская, Саратовская и Томская области, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.

Проект направлен на повышение финансовой грамотности и безопасности российских граждан, формирование ответственного отношения к личным финансам, развитие защиты прав потребителей финансовых услуг. Решение этой проблемы возможно только при тесном сотрудничестве государства с коммерческими и финансовыми институтами, учреждениями в сфере образования и общественными организациями. Проект ориентирован на все возрастные категории. Особое значение уделяется усилению защиты прав молодых потребителей финансовых услуг.

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