Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM Авиакомпания «Победа» продлила программу полётов по маршруту Москва — Горно-Алтайск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай со ссылкой на компанию.

Предполагалось, что программа продлится до 28 сентября 2019 года.«Но в связи с многочисленными просьбами пассажиров полеты продолжатся по 26 октября по вторникам и субботам», — сообщили в пресс-службе.

Добавим, что в настоящее время ведётся работа по запуску рейсов из Горного Алтая в Санкт-Петербург, Новокузнецк, Омск и Иркутск.

Как сообщало ИА REGNUM, лоукостер впервые начал летать в Горно-Алтайск в июле 2019 года. В правительстве надеялись, что приход второго перевозчика позволит снизить цены на билеты.

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