Черкесск, , 09:21 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса. Основатель сети подпольных казино установлен. Им оказался 32-летний житель города Черкесска, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Злоумышленник разместил шесть игровых залов по разным адресам в столице республики и установил в этих помещениях игровое оборудование, на котором с помощью сети интернет посетители вели противозаконные игры. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий эти адреса были выявлены.

Сотрудники СКР и МВД по республике изъяли большое количество компьютеров с установленными программами для азартных игр. Кроме того, изъята документация о ведении незаконной деятельности и денежные средства, полученные от нее.

В настоящее время в отношении организатора сети интернет-казино возбуждено шесть уголовных дел. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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