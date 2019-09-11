Бишкек, , 09:24 — REGNUM Правомочность действий представителей силовых ведомств при задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в ходе которого пострадало свыше 100 человек, проверит военная прокуратура страны. Об этом сообщается 11 сентября в распространенном сообщении Генпрокуратуры Киргизии.

«В части получения телесных повреждений гражданами 7−8 августа 2019 года заявление направлено в Следственную службу МВД для рассмотрения в рамках досудебного производства», — приводит ТАСС текст заявления.

Также в заявлении отмечается, что досудебное производство будет проводится следственной группой, которая будет создана из следственных работников МВД Киргизии, Госкомитета национальной безопасности, Военной прокуратуры и Госслужбы по борьбе с преступлениями в экономической сфере.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 и 8 августа текущего года, силовыми ведомствами Киргизии была проведена операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Тош в 20 км от Бишкека. Операция растянулась на два дня и в ходе неё пострадало 136 человек, а также погиб один боец спецназа.