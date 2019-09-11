Архангельск, , 09:17 — REGNUM В Архангельске прошло 24-е заседание российско-германской рабочей группы по сотрудничеству в области морских и полярных исследований, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Рабочая группа действует в рамках реализации двустороннего межведомственного соглашения по морским и полярным исследованиям, подписанного в 1995 году. В ведомстве отметили, что состоявшаяся встреча стала началом актуализации основ этого соглашения.

К предстоящей работе, как следует из сообщения, будут привлекаться научно-образовательные сообщества России и Германии, а по её результатам сторонам предстоит имплементировать дорожную карту. На заседании представители научных организаций и университетов из обеих стран представили реализуемые совместные проекты и их результаты по широкому спектру тематик морских и полярных исследований.

Встреча прошла на площадке Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова под председательством Минобрнауки России и Федерального министерства образования и научных исследований Германии.

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