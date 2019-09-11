Шицзячжуан, Китай, , 09:14 — REGNUM Полиция провинции Хэбэй на севере Китая раскрыла случай межпровинциального телефонного мошенничества, в который было вовлечено более 100 млн юаней ($14 млн), сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

В общей сложности 48 подозреваемых было арестовано в провинциях Фуцзянь, Цзянси и Хуань. В городе Ханьдань провинции Хэбэй было изъято более 100 компьютеров и более 200 мобильных телефонов, использовавшихся мошенниками. В начале 2019 года в Ханьдане был осуществлен грабеж, в рамках которого жертву вынудили перевести более 40 тыс. юаней. Грабитель признался, что он также занимается телефонным мошенничеством в городе Шахэ.

Благодаря полученным уликам, полиция обнаружила банду аферистов, которая представлялась жертвам в интернете в образе красивых женщин, завязывала романтические отношения по интернету, а затем, завоевав доверие жертв, просила их вложить денежные средства на подставных инвестиционных платформах.

В настоящий момент уже против 31 подозреваемого было инициировано расследование. Общее следствие по данному делу продолжается.

Читайте также: В центральном Китае заражены 138 «романтических» мошенников

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая задержано 76 интернет-мошенников, обманувших 8000 жертв