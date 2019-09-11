Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM Пожароопасный период в Бурятии ещё не завершён, но власти начали готовиться к следующему сезону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, республика заранее закупает технику для тушения лесных пожаров.

Закупка тракторов и бульдозеров в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» должна была произойти в начале 2020 года.

«Но Рослесхозом было принято решение о более раннем выделении финансирования. Лесхозам Бурятии уже выделено более 105 миллионов рублей из федерального бюджета», — сообщили в правительстве. На выделенные деньги планируется закупить 23 единицы, которые будут направлены в лесхозы, где есть острая нехватка техники. За пять лет в рамках проекта в Бурятию поступит лесопожарная техника на общую сумму в 700 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года республика закупила более 30 единиц лесопожарной техники на сумму в 135 млн рублей.

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