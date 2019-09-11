Тирана, , 09:17 — REGNUM 10 сентября албанская прокуратура по тяжелым преступлениям потребовала 12 лет заключения для бывшего-министра внутренних дел Албании Саймира Тахири.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тахири совместно с бывшим главой полиции албанского города Влёра Й. Целей и бывшими офицерами полиции Соколём Боденом и Джерджем Кохилей обвиняются в наркоторговле, формировании организованной преступной группировки и совершении уголовных преступлений в составе преступной организации.

Ранее Саймир Тахири обратился к суду с просьбой о применении сокращённой судебной процедуры, которая была удовлетворена.