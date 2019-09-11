Лилль, Франция, , 09:09 — REGNUM Во Франции девять украинских моряков приговорены к различным срокам заключения за контрабанду кокаина, сообщила 10 сентября газета Ouest France.

Уголовный суд города Лилля дал им от 5 до 8 лет тюрьмы, а также назначил штраф в размере 75 миллионов евро. Все осуждённые, кроме одного, получили пожизненный запрет на посещение Франции.

Напомним, в 2015 году французский патрульный катер обнаружил возле Па-де-Кале судно под молдавским флагом, которое якобы направлялось из Колумбии в польский Гданьск на ремонт. На борту корабля правоохранители обнаружили 2,3 тонны кокаина.

Дела капитана судна — гражданина Грузии, а также гражданина Турции и ещё одного гражданина Украины позже рассмотрит специальный суд присяжных.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года полиция Украины изъяла в Киеве около 400 кг кокаина. Наркотик везли из Латинской Америки на Украину для дальнейшей доставки в Европу.

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