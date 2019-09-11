Москва, , 09:06 — REGNUM Наиболее популярные среди жителей России финансовые продукты определили эксперты аналитического центра НАФИ.

Доходы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным их опроса, приводимым RT, наиболее популярным среди граждан России финансовым продуктом стали пластиковые карты, которые используются для получения пенсии, заработной платы или стипендии. По данным опроса экспертов их использует 71% жителей России.

Кроме этого, 53% российских жителей использует мобильный банк, а ещё 33% — интернет-банк.

Также примерно треть граждан России использует дебетовые карты, которые получили при открытии счета в банке, а ещё 21% — кредитные карты.

И ещё среди российских граждан популярны кредитные продукты. У 22% опрошенных есть потребительские кредиты, ещё у 7% — ипотека и ещё у 5% — автокредит.

При этом сберегательные финансовые продукты используются жителями России в меньшей степени — 13% опрошенных имеют счет в банке, 12% пользуются срочным банковским вкладом и только 3% пользуются арендой банковских ячеек.

Также 12% российских граждан в настоящее время не используют никакие финансовые услуги.

Опрос был проведен среди 1,6 тысяч граждан России старше 18 лет.