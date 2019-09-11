Джакарта, , 08:57 — REGNUM Полиция Индонезии объявила об аресте в общей сложности 85 человек из-за беспорядков в индонезийском Папуа, которые начались 19 августа, сообщает CNN Indonesia.

В полиции заявили, что с середины августа было арестовано 85 человек и еще 20 находятся в розыске. Был также выдан ордер на арест индонезийского адвоката, который защищал многих участников беспорядков в Папуа.

По данным правительства Индонезии, с 19 августа в результате беспорядков в Папуа погибли пять гражданских лиц и один военный, 15 жителей и двое полицейских получили ранения. Но местные СМИ заявляют, что пострадавших в беспорядках было больше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Великобритании напоминало британскому правительству, что в их государстве проживает лидер движения за свободное Папуа Бенни Венда, который всегда пытался нарушить стабильность в индонезийском Папуа.

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