Москва, , 08:54 — REGNUM Сегодня, 11 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий спецслужбам и военным сбивать беспилотники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беспилотник pixel2013

Предлагается наделить ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию полномочиями по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.

«Сбивать» дроны они смогут с помощью «подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами», разрешены также «повреждения или уничтожение таких судов».

В Госдуме обращают внимание на рост числа полетов дронов в непосредственной близости от мест массового пребывания людей, вблизи объектов транспорта и транспортных средств, в том числе возле аэропортов. Также дроны летают над концертами и митингами.

Спецслужбы сбивают дроны, однако применение подобных мер безопасности зачастую влечет за собой предъявление к органам власти гражданских исков о возмещении причиненного ущерба, отмечают авторы.