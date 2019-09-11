Москва, , 08:52 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 30 авиарейсов. Об этом 11 сентября сообщает онлайн-сервис «Яндекс. Расписания».

По данным на 8:45, наиболее сложная ситуация в аэропорту «Домодедово». В нём задержано 16 рейсов, ещё шесть отменено. Во «Внуково» задержано пять рейсов, в «Шереметьево» — три.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 11 сентября установилась аномально тёплая сухая погода без осадков. Температура воздуха в течение дня достигнет 27 градусов тепла.