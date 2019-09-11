Хантсвилл, США, , 08:49 — REGNUM Вечером 10 сентября в американском штате Техас был приведен в исполнение очередной смертный приговор. 37-летний преступник Марк Солиз был казнен при помощи инъекции, передает канал n-tv.

Казнь состоялась в тюрьме города Хантсвилл. Перед смертью Солиз еще раз попросил прощения за «горе и боль, которые он причинил», сообщили власти.

В 2010 году Марк Солиз вместе с сообщником украл оружие, ограбил нескольких человек, ранил одного. Затем преступники убили водителя грузовика на стоянке и 61-летнюю женщину в ее доме. Эта казнь стала 15-й с начала этого года в США и шестой в штате Техас.