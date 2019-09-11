Москва, , 08:47 — REGNUM В парках Москвы состоится плоггинг-забег. Экологический забег проведут четыре городских парка, сообщается на портале мэра столицы.

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Такой вид активного отдыха появился в Швеции. Во время плоггинг-забега участники по пути собирают разбросанный мусор (пластиковые и стеклянные бутылки, банки, бумажки и т. д.).

Участникам плоггинг-забега предстоит пробежать 20 км и по пути собрать мусор. Акцию проводят парки: «Кузьминки», «Борисовские пруды», 850-летия Москвы и музей-заповедник «Царицыно».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2019 года президиум правительства Москвы принял постановление «О реализации мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов».

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