Владивосток, , 08:49 — REGNUM Крупнейшее в 2019 году медицинское мероприятие на Дальнем Востоке пройдёт во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Открытие Тихоокеанского медицинского конгресса состоится 18 сентября в администрации Приморского края. Всего в рамках конгресса пройдёт порядка 30 симпозиумов, более десяти Школ практикующих врачей и ряд других мероприятий. В работе конгресса примут участия порядка 4 000 представителей медицины из России и стран АТР.

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Как сообщало ИА REGNUM, попытки остановить вымирание населения в России являются скорее формальными, чем реально способными привести к положительному результату.