Казань, , 08:38 — REGNUM В столице Татарии, где с началом учебного года родители снова подняли вопрос о введении льготы на проезд для школьников, нет средств в бюджете на эти цели. Оценив льготы для 40 тыс. школьников в 720 млн рублей в год, власти Казани заявили, что субсидий на это не предусмотрено. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос установления льготы на проезд в преддверии повышения стоимости проезда в общественном транспорте в начале 2019 года подняли студенты, а подхватили родители школьников, но тогда власти республики прямо заявили, что есть транспортный грант и его достаточно. Данный грант распространяется лишь на 4% от общего числа студентов. Остальным же льготы не полагается, и при очередном повышении цен родители и школьников и студентов начинают ощущать удар по семейному бюджету. В сентябре 2019 года автоперевозчики Казани снова попросили о повышении — до 40 рублей при оплате наличными и до 30−31 рубля при оплате картой, обосновав требование ростом расходов.

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Около недели назад жительница республики Евгения Вотинцева в открытом обращении, адресованном минтрансту РТ, мэрии Казани, минобразования, министерству по делам молодёжи Татарии, попросила об установлении льготы для детей через введение школьных проездных.

«На сегодняшний день самый дешёвый проездной стоит 1300 рублей, на один маршрут автобуса. Уже были случаи, когда кондукторы высаживали детей, даже зимой и в холода. Нам нужен социальный проездной для школьников! Который будет стоить 50% от стоимости проездного для взрослых. Родители и так везде платят: сейчас нет бесплатных кружков, учебники и канцтовары дорогие, в школах постоянно на что-то собирают, стоимость обеда в школьной столовой неуклонно растёт», — отметила Евгения.

Её поддержали почти 5 тыс. человек. Именно столько подписей уже под петицией. Под нею также идёт активная дискуссия:

«Отказали студентам, хоть школьникам дайте!», «Я воспитываю ребёнка одна. И мне накладно выделять деньги на проезд», «У меня двое детей, и все едут в школу и в спортшколу на автобусе и метро. В среднем на двоих уходит 4500−5000 в месяц. Имейте совесть, это маленькие дети», «Я — одинокая мать, воспитываю сына одна. Вынуждена постоянно каждый день тратить 54 рубля на проезд, а в месяц это 1500 рублей. Огромные деньги. Плюс школьное питание 1500 рублей. Вот и получается бесплатное образование…»

Газета «Коммерсантъ» попросила мэрию Казани прокомментировать требования родителей, изложенные в петиции. Городские власти заявили, что денег в бюджете на льготный проезд школьников нет.