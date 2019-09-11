Казань, 11 сентября 2019, 08:38 — REGNUM В столице Татарии, где с началом учебного года родители снова подняли вопрос о введении льготы на проезд для школьников, нет средств в бюджете на эти цели. Оценив льготы для 40 тыс. школьников в 720 млн рублей в год, власти Казани заявили, что субсидий на это не предусмотрено. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос установления льготы на проезд в преддверии повышения стоимости проезда в общественном транспорте в начале 2019 года подняли студенты, а подхватили родители школьников, но тогда власти республики прямо заявили, что есть транспортный грант и его достаточно. Данный грант распространяется лишь на 4% от общего числа студентов. Остальным же льготы не полагается, и при очередном повышении цен родители и школьников и студентов начинают ощущать удар по семейному бюджету. В сентябре 2019 года автоперевозчики Казани снова попросили о повышении — до 40 рублей при оплате наличными и до 30−31 рубля при оплате картой, обосновав требование ростом расходов.
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Около недели назад жительница республики Евгения Вотинцева в открытом обращении, адресованном минтрансту РТ, мэрии Казани, минобразования, министерству по делам молодёжи Татарии, попросила об установлении льготы для детей через введение школьных проездных.
Её поддержали почти 5 тыс. человек. Именно столько подписей уже под петицией. Под нею также идёт активная дискуссия:
Газета «Коммерсантъ» попросила мэрию Казани прокомментировать требования родителей, изложенные в петиции. Городские власти заявили, что денег в бюджете на льготный проезд школьников нет.