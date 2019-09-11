Владивосток, , 08:45 — REGNUM Жители Дальнего Востока против перехода на четырёхдневную рабочую неделю, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM на основании проведённого опроса ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

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Четыре рабочих дня в неделю согласны принять 60,1% опрошенных жителей Чукотки, а вот сахалинцы не особо рьяно хотят работать 4 дня — «за» 37,5%.

Также в Якутии, ЕАО и Бурятии положительно отнеслись к обсуждаемому проекту, а респонденты оставшихся семи регионов негативно отнеслись к переходу на четыре рабочих дня в неделю.

«Согласно нашему последнему социологическому исследованию, большая часть опрошенных против перехода на «четырёхдневку». При этом количество тех, кто считает иначе, в ДФО уступает лишь на 5−6%, а в некоторых регионах число тех, кто позитивно смотрит на проект Медведева, больше, чем тех, кто против», — сказал Юрий Коломейцев.

В опросе «Черного куба» участвовало 11 314 человек.

Из числа опрошенных 44,5% поддержали четырехдневную рабочую неделю, 2,3% дальневосточникам безразлична идея Дмитрия Медведева, а 3,3% вообще ничего не смогли сказать по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин сказал, что переход на четырехдневную рабочую неделю не будет быстрым. Есть практика советских времен, когда переходили с шести рабочих дней на пять.