Абуджа, , 08:45 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила армию Нигерии в арестах тысяч детей, подозреваемых в связях с исламистской террористической группировкой «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает ВВС Africa.

В докладе, опубликованном американской организацией Human Rights Watch 10 сентября говорится, что задержанных детей годами содержат в «ужасных условиях». Доклад утверждает, что военные задерживают детей в возрасте до пяти лет «практически без доказательств» их вины. По сообщениям правозащитников, большинство из задержанных были переведены в военные казармы Дживы в городе Майдугури.

Опрошенные HRW дети, которые проводили время в лагере, описали условия содержания как «ужасные, сильно переполненные». Ни один из этих 32 детей не сказал, что их доставили в суд, и никто не знал, в чем их обвиняют. Более того, никто не сказал, что они общались с семьей за пределами казармы.

По словам некоторых детей, задержанным угрожали, а иногда их даже избивали солдаты. Одна из опрошенных девушек рассказала, что многие женщины в ее камере забеременели во время их заключения.

Представители HRW говорят, что не знают общее количество детей, которые в настоящее время находятся в заключении. Согласно данным ООН, военные арестовали более 3600 детей в период с января 2013 года по март 2019 года.

Группа HRW призывает власти немедленно освободить всех задержанных несовершеннолетних и внедрить протокол ООН, обеспечивающий быструю передачу задержанных детей в службы защиты, чтобы они могли вернуться в свои семьи.

Однако военные заявили, что доклад «ложный», добавив, что к детям относятся как к «жертвам войны, а не как к подозреваемым».

Подтвердив тот факт, что армия задерживает женщин и детей, которые, по их словам, были подвергнуты внушению со стороны «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), военные, однако, подчеркнули, что дети «надлежащим образом накормлены, профилированы и дерадикализованы перед своим освобождением».