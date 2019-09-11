Кербела, Ирак, , 08:09 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани выразил соболезнования семьям погибших в давке в иракской Кербеле, предложив посильную помощь в преодолении последствий трагедии, об этом 11 сентября сообщает Kurdistan24.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв трагедии, произошедшей в Кербеле во время религиозной церемонии», — говорится в заявлении Барзани.

Напомним, 10 сентября во время религиозного праздника Ашура, в котором участвовали мусульмане-шииты, произошла давка у одного из входов, ведущих к мавзолею имама Хусейна, в результате чего погиб по меньшей мере 31 паломник, около сотни человек получили ранения.

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